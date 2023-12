Champions Cup: l'UBB se régale et met fin à la disette tricolore face aux Anglais

Bordeaux-Bègles a redoré samedi le blason du rugby français sur la scène continentale en dominant logiquement Bristol (36-17), pour le premier succès tricolore face aux clubs anglais lors de cette édition de Champions Cup.

Reçue 10 sur 10 et déjà presque qualifiée. Emballante il y a une semaine au Connacht (41-5), la "patrouille de France" de l'UBB a refait le show et Chaban s'est régalé devant les multiples combinaisons et prises d'intervalles donnant le tournis aux Bears.