Champions Cup: nouvelle défaite à domicile pour Toulon face au Munster

Le Munster, de son côté, fait une bonne opération en s'imposant avec le bonus offensif au stade Mayol et grimpe en troisième position de la poule 3. Les Irlandais n’auront besoin que d’un point le week-end prochain pour obtenir leur qualification.

Le match avait pourtant bien débuté pour les hommes de Pierre Mignoni. Emmenés par des avants conquérants, les Varois ont longtemps occupé le camp adverse et ont été récompensés par un essai de Duncan Paia’aua après une percée impressionnante de Jiuta Wainiqolo (23e).

Seulement, à l’image des derniers matchs à domicile face aux Anglais d'Exeter et face au Stade Français, les Toulonnais ont connu de sérieux trous d’air. Il n’en fallait pas plus au Munster pour marquer deux fois en moins de dix minutes et mener de quatre points à la pause (17-13).