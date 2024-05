Champions Cup: Toulouse et Harlequins, "deux équipes qui se ressemblent", observe Roumat

Toulouse et les Harlequins, opposés dimanche au Stadium en demi-finale de Champions Cup, "se ressemblent dans le style de jeu", observe auprès de l'AFP le troisième ligne Alexandre Roumat, resté "le même joueur et la même personne" après ses premières capes chez les Bleus.

REPONSE: "Avec beaucoup, beaucoup d'excitation. On s'était fixé pour objectif cette saison de jouer le plus de matches possible à domicile sur la phase finale et on a réussi à se donner les moyens de le faire. On a forcément hâte d'évoluer au Stadium, devant nos familles. On a hâte aussi de revenir à ce stade de la compétition après la défaite de l'an dernier (41-22 contre le Leinster à Dublin). On était à la fois passé pas très loin sur le début de match et très loin au vu du score à la fin, notamment à cause de notre indiscipline (deux cartons jaunes). C'est une expérience qui nous a servi pour cette année".

Q: Y a-t-il un risque d'excès de confiance après avoir largement battu les Harlequins (49-17) chez eux en décembre lors de la phase de poules?

R: "Notre staff nous a déjà mis en garde et va sans doute le faire toute la semaine. On est conscients qu'on avait été ultra-réalistes, en marquant à chaque turnover ou presque. Le score nous a été très favorable, mais il ne reflète pas véritablement le niveau de cette équipe (des Harlequins), qui a des individualités assez incroyables. Elle a récupéré des joueurs depuis et va être très revancharde".