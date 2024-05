Champions Cup: Toulouse-Leinster, la guerre des étoiles

La suprématie européenne sera en jeu samedi (15h45/13h45 GMT) au Tottenham Hotspur Stadium de Londres pour la finale de Champions Cup tant attendue et inédite entre les deux plus grandes équipes du continent, le Toulouse d'Antoine Dupont et sa bête noire du Leinster.

Les cinq étoiles brodées au-dessus de l'écusson toulousain, en plein centre du maillot, témoignent de l'histoire et de l'attachement du club à la compétition, dont il a remporté la toute première édition en 1996 et quatre autres plus tard (2003, 2005, 2010 et 2021).