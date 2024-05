Champions Cup: Toulouse-Leinster, souviens-toi... le printemps 2010

Toulouse n'a plus battu le Leinster en phase finale de Champions Cup depuis une demi-finale en 2010 (26-16). "Un super souvenir" pour David Skrela et son entraîneur de l'époque Guy Novès, qui voit les Toulousains "armés pour le titre" samedi face à la province irlandaise.

"On jouait le tenant du titre", rembobine pour l'AFP Skrela, 14 ans plus tard. "On était quelques-uns dans le groupe à ne pas encore avoir été champions d'Europe, comme Thierry Dusautoir, Patricio Albacete ou moi. On était donc un peu en mission".