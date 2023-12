Champions Cup: Toulouse met les pendules à l'heure européenne

On a retrouvé Antoine Dupont! Un peu moins "flamboyant" qu'à l'accoutumée, de son propre aveu, depuis son retour de la Coupe du monde, la tête de gondole du rugby français avait même fait l'objet de quelques critiques.

Le demi de mêlée, en jambes et très présent défensivement, a pris un malin plaisir à y répondre avec un match plein face à des Gallois nettement inférieurs à ce Toulouse-là.

"Je me suis bien senti, à l'image de l'équipe", a-t-il dit après la rencontre. "Quand tout le monde se trouve et que tu joues demi de mêlée, c'est plus facile, j'avais des solutions à chaque fois que je portais le ballon".

Dupont n'a pas marqué, mais a réalisé plusieurs gestes de classe, comme cette passe dans l'intervalle pour Pierre-Louis Barassi (37e), lui aussi auteur d'une belle prestation, ou son cadeau de bienvenue à Kinghorn.