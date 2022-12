Champions Cup: Toulouse n'échappera pas cette fois à la "Red Army" du Munster

Après un huis clos et une délocalisation les deux saisons passées, Toulouse n'échappera pas dimanche, pour son entrée dans la Champions Cup, à la "Red Army" du Munster dans sa mythique enceinte de Thomond Park, "place forte du rugby européen".

Les Toulousains n'ont, cette fois, pas pu compter sur Ed Sheeran. Un concert de la popstar anglaise avait empêché au printemps dernier la province du Sud irlandais de disputer son quart de finale dans son antre de Limerick.

Ses fervents supporters s'étaient déplacés en nombre jusqu'à la capitale, à 200 km de là, mais l'Aviva Stadium de Dublin, qui accueille habituellement les grands rivaux du Leinster, n'avait pas fait le plein (40.500 personnes environ pour 51.700 places) et les Munstermen s'étaient inclinés au bout du suspense et d'une très rare séance de tirs au but (24-24 après prolongations).

L'année d'avant, en 2021, c'est le Covid qui avait vidé Thomond Park de son bouillant public, surnommé la "Red Army", et sans doute contribué un peu à la victoire de Toulouse (40-33) sur la route de sa cinquième étoile continentale.

Dimanche (16h15 heure française), ce "stade magnifique, qui est une vraie place forte du rugby européen", dixit l'entraîneur toulousain Ugo Mola, sera plein à craquer et ses joueurs se préparent à un déchaînement de bruit et de fureur.

"C'est la première fois avec ce groupe-là qu'on va à Limerick dans ce stade assez mythique avec les supporters. Ca change beaucoup de choses", prévient Julien Marchand.

"On connaît l'impact que peut avoir un public sur une rencontre", insiste-t-il. "On sait très bien qu'on va arriver dans un endroit hostile avec beaucoup de ferveur et de passion".

- "Beaucoup de bruit" -

Le talonneur international est bien placé pour le savoir puisqu'il est, du haut de ses 27 ans, l'un des derniers rescapés, avec Cyril Baille, François Cros et Dorian Aldegheri, du dernier match du Stade toulousain dans un Thomond Park rempli, en 2017, pour un quart de finale perdu dans les grandes largeurs (41-16).

"C'était la dernière de Titi (Dusautoir) en Coupe d'Europe", rembobine Marchand. "Même si on avait ramassé, je me souviens de cette ferveur quand les équipes étaient entrées pour s'échauffer sur le terrain. C'était quelque chose de formidable en tant que jeune joueur".

"Il va y avoir beaucoup de bruit", anticipe-t-il. "Il va falloir être prêts, notamment sur les annonces en touche, la communication entre nous. Il va falloir rester solides et solidaires tout au long du match pour espérer arriver à quelque chose".

Antoine Dupont évoluait encore à Castres en 2017, mais le demi de mêlée connaît la réputation de l'Armée rouge du Munster: "On sait la valeur que peut avoir le 16e homme là-bas et compte tenu du passé que l'on a avec cette équipe sur les dernières saisons de Coupe d'Europe, ils vont être prêts à nous recevoir".

Forcément revanchards après le scénario incroyable de la dernière confrontation entre les deux équipes, les Irlandais n'auront sans doute pas besoin, pour se motiver avant le coup d'envoi, de passer du Ed Sheeran dans le vestiaire.