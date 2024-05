Champions Cup: Toulouse roi d'Europe et du suspense

Partager:

La force était avec Toulouse, vainqueur après prolongation, grâce à une énorme défense, de sa guerre des étoiles contre le Leinster (31-22) samedi à Londres et désormais encore un peu plus seul, avec six Champions Cup, au firmament du rugby européen. Il y a quelques semaines, Ugo Mola, habile communicant, avait piqué l'orgueil de ses joueurs en disant que l'actuelle génération toulousaine n'avait pas encore autant marqué l'histoire du club que certaines de ses devancières.

Il lui faudra trouver d'autres ressorts psychologiques à l'avenir tant Antoine Dupont et ses coéquipiers sont en train d'instaurer une hégémonie sans doute amenée à durer encore un peu de temps. Une sixième étoile ornera bientôt leur maillot rouge et noir après celles décrochées en 1996, 2003, 2005, 2010 et 2021. Ce qui fait deux de plus que sur celui du Leinster, battu pour la troisième année consécutive en finale. Après avoir déjà plié deux fois d'un rien face à La Rochelle, la province irlandaise, principale pourvoyeuse du XV du Trèfle, a encore pris une leçon de réalisme français.

Impressionnants offensivement depuis le début de la compétition, avec plus de six essais et 40 points par match en moyenne, les Toulousains ont construit très différemment leur succès en finale. - Aucun essai en 80 minutes - Héroïques, solidaires, les coéquipiers de François Cros, Jack Willis et autres découpeurs en chef ont tenu pendant 80 minutes irrespirables face aux déferlantes bleues.