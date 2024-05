Champions Cup: Toulouse tient sa finale de rêve contre le Leinster

Cette affiche semblait écrite depuis la fin de la phase de poules, que les deux plus beaux palmarès du rugby européen ont terminé avec les deux meilleurs bilans, ce qui empêchait de les voir se croiser avant.

Le Stade toulousain (5 titres) retrouvera la province irlandaise du Leinster (4) au Tottenham Hotspur Stadium à la fin du mois, avec la suprématie continentale en jeu, et ce sera curieusement une première en finale.

Les deux équipes avaient plutôt pris l'habitude récemment de se jouer en demi-finale (2019, 2022 et 2023) et ça s'était à chaque fois mal passé pour Antoine Dupont et ses coéquipiers.

Ils se sont donné cette saison les moyens de s'épargner un voyage compliqué à Dublin, grâce à un sans-faute depuis le début de la compétition -- plus de 40 points inscrits en moyenne à chaque sortie -- qui s'est poursuivi dimanche, du moins offensivement.