Champions Cup: Toulouse, un problème de riche derrière

Thomas Ramos, Blair Kinghorn, Juan Cruz Mallia, Matthis Lebel, Ange Capuozzo... Abondance de biens ne nuit pas dans les lignes arrières de Toulouse, truffées d'internationaux en balance pour démarrer la finale de Champions Cup contre le Leinster samedi (15h45) à Londres. Laissé sur le banc pour la demi-finale contre les Harlequins (38-26), Ramos est apparu à deux reprises en gros plan sur les écrans géants du Stadium pendant des tentatives de tir au but de Kinghorn, et on pouvait lire sur son visage qu'il n'était pas forcément ravi des choix du réalisateur.

L'arrière français, grand compétiteur, ne devait déjà pas apprécier outre-mesure de figurer parmi les remplaçants pour ce choc européen. Un choix fort de l'encadrement toulousain compte tenu de son très bon Tournoi des six nations avec les Bleus et de ses qualités de buteur. Il s'explique autant par une logique de continuité - Kinghorn avait débuté les deux tours précédents à l'arrière après que Ramos a été blessé au bassin - que par la dynamique sportive du moment. "On accorde beaucoup d'importance à la performance et à l'entraînement, et malgré les statuts des uns et des autres, il faut repasser par cette case-là pour mériter de postuler", expliquait Ugo Mola avant le quart contre Exeter.

- Quatre arrières internationaux - Avec Ramos (France), Kinghorn (Ecosse), Mallia (Argentine) et Capuozzo (Italie), tout juste revenu de blessure, le manager toulousain dispose de quatre internationaux au même poste, une situation sans doute unique au monde. Il dit souvent vouloir voir ses meilleurs joueurs ensemble sur le terrain, quel que soit leur numéro dans le dos. Malgré leur polyvalence, parfois poussée à l'extrême, ce n'est pas toujours possible, surtout depuis que Romain Ntamack est de retour aux affaires à l'ouverture.