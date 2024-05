Champions Cup: "une finale de rêve si on a la chance de gagner à la fin", prévient Ntamack

La finale de Champions Cup samedi à Londres entre Toulouse et le Leinster "fait saliver tout le monde", reconnaît dans un entretien avec l'AFP Romain Ntamack, qui met toutefois en garde: "Ce sera une finale de rêve si on a la chance de gagner à la fin".

REPONSE: "Ca sera une finale de rêve si on a la chance de gagner à la fin. Mais c'est vrai que jouer une finale contre le Leinster, qui est après nous la deuxième équipe la plus titrée d'Europe, fait saliver tout le monde. Le Leinster ne nous réussit pas vraiment depuis quelques années (trois défaites en demi-finale en 2019, 2022 et 2023). On aura ces matches en tête. On va les analyser et essayer de s'appuyer sur tout ce qui n'a pas marché pour faire meilleure figure cette fois".

Q: Votre manager Ugo Mola a dit récemment que votre génération n'avait pas encore autant marqué l'histoire du club que certaines de ses devancières. Partagez-vous ce sentiment?

R: "On commence à la marquer petit à petit. Cette génération a envie de tout gagner, tout le temps. On s'en donne les moyens chaque saison et c'est vrai qu'il faut qu'on arrive à concrétiser tous les efforts accomplis (...) On aime tous ce club, on a été élevés ici pour la plupart, et on va tout faire pour continuer à le faire grandir".