Charles Caudrelier remporte la Route du Rhum en battant le record de l'épreuve

Charles Caudrelier (Maxi Edmond de Rothschild) a remporté à sa première participation la Route du Rhum, célèbre course transatlantique en solitaire, mercredi à Pointe-à-Pitre, en un temps record de 6 jours 19 heures et 47 minutes, a constaté un journaliste de l’AFP.

Le navigateur de 48 ans a passé la ligne à Pointe-à-Pitre à 05h02 locales (10h02 heure de Paris), pulvérisant de quasiment un jour le record de la traversée établi par Francis Joyon (Idec Sport) en 2018 (7 jours 14 heures et 21 minutes).

"La course a été épuisante, mais j'ai bien réussi à trouver mon rythme. J'avais tellement envie de gagner cette course. J'en rêve depuis que je suis gamin et je n'avais jamais pu la faire. C'était une énorme frustration", a déclaré Caudrelier après avoir franchi la ligne d'arrivée.

Charles Caudrelier, bardé de trophées en équipage (3 Transat Jacques Vabre, 2 Volvo Ocean Race), n'avait jamais pris le départ de la mythique transatlantique en solitaire. C'était le rêve d'enfance de ce Finistérien, père de deux enfants, dont l'idole est le navigateur suisse Laurent Bourgnon, double vainqueur de l'épreuve (1994, 1998).

Il partait favori à la barre du Maxi Edmond de Rothschild, premier bateau entièrement conçu pour voler au-dessus de l'eau grâce à des foils, mis à l'eau en 2017 et considéré comme l'Ultim le plus abouti (maxi-trimaran de 32 m de long pour 23 m de large) de la flotte.

Caudrelier a réalisé la course parfaite depuis le coup de canon à Saint-Malo mercredi à 14h15, prenant la tête de la flotte dès les premiers milles. François Gabart (SVR Lazartigue), son premier poursuivant, est attendu dans les prochaines heures à Pointe-à-Pitre.