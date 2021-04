Charli Collier numéro 1 de la draft, les dates de la saison sont connues

(Belga) L'Américaine Charli Collier a été choisie en numéro de la draft par Dallas Wings en WNBA, lors de l'annuel événement du championnat professionnel nord-américain de basket féminin, jeudi, permettant aux franchises de choisir leurs jeunes talents. Six européennes ont trouvé grâce aux yeux des recruteurs américains à l'aube d'une saison qui débutera le 14 mai avec une coupure au moment des Jeux Olympiques de Tokyo.

Charli Collier, 21 ans, 1m96, a été formée à l'Université du Texas à Austin. Cette jeune intérieure était favorite dans les prévisions. Dallas Wings a mis la main aussi sur la prometteuse Finlandaise de 19 ans, Awak Kuier, numéro 2 de la draft. C'est l'une des six joueuses européennes à avoir été draftée jeudi. L'Espagnole Raquel Carrera, 19 ans, qui a converti les deux derniers lancers francs offrant l'EuroCoupe FIBA à son club de Valence à la dernière seconde dimanche dernier, a été choisie au deuxième tour, en 15e position, par Atlanta Dream. Deux internationales françaises, Iliana Rupert (Las Vegas Aces) et Martine Fauthoux (New York), une autre Espagnole Aina Ayuso (Los Angeles Sparks) et la Serbe Ivana Raca (Los Angeles Sparks) ont également été draftées. Peu d'Européennes disputeront vraisemblablement la WNBA cet été en raison d'un calendrier chargé avec l'Euro du 17 au 27 juin puis les Jeux Olympiques du 26 juillet au 8 août pour le basket féminin. Emma Meesseman (Washington Mystics) et Julie Allemand (Indiana Fever) ont pour l'heure fait part de leur priorité donnée aux Belgian Cats. La saison WNBA 2021 débutera le 14 mai pour s'achever le 19 septembre pour ce qui concerne la phase régulière. Les playoffs s'étendront du 23 septembre au 19 octobre maximum. La saison sera coupée au moment des JO du 15 juillet au 11 août. L'édition 2020 de la WNBA s'était déroulée dans une bulle en Floride avec le titre remporté par Seattle Storm vainqueur en finale de Las Vegas Aces. (Belga)