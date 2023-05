Charline Van Snick à la veille de son entrée: "Je retrouve mon côté guerrière"

Charline Van Snick (IJF 30) aborde avec une envie énorme mais sans pression les championnats du monde de judo où elle entrera en lice ce lundi en -52 kg à Doha au Qatar. La Liégeoise, 32 ans, ancienne double championne d'Europe en -48 kg, espère poursuivre sa remontée vers les sommets après avoir été écartée des tatamis pendant près d'un an et demi à la suite des Jeux Olympiques de Tokyo.

"L'année est très chargée pour moi, vu que je suis en reprise", a-t-elle confié à l'Agence Belga. "Il est important de participer à un maximum de compétitions et d'engranger des points dans l'optique des Jeux de Paris l'an prochain. Je veux continuer à progresser lors de chaque tournoi, donner le meilleur de moi-même et repousser mes limites. Je n'ai jamais été si loin des tatamis pendant une période aussi longue, j'ai perdu énormément de mes capacités. Et revenir, c'est aussi accepter que ce qui était n'est plus et que je repars différemment. Je suis déjà dans le top 30 mondial, ce qui est satisfaisant, mais je crois en mes rêves et je veux aller plus loin."

Battue en repêchages au Grand Chelem de Paris, puis au troisième tour à celui d'Antalya, Van Snick s'est bien préparée pour ces Mondiaux lors d'une semaine de stage aux Pays-Bas. "Il y avait des entraînements physiques, des entraînements techniques et des combats. Ce fut très intense. Il y a un gros niveau en -52 kg. Je vais prendre chaque match comme une finale en espérant aller le plus loin possible. Je remarque que je suis de plus en plus capable d'enchaîner les combats, d'adopter une meilleure stratégie. Je retrouve mon côté guerrière. Je sais que je peux rivaliser avec les filles du top 10. J'ai donc toutes mes chances de décrocher une médaille."