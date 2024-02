Charline Van Snick se reconvertit dans le service Projet de vie de l'Adeps

Van Snick a contacté le service Projet de vie en octobre et a décroché un contrat à mi-temps. "Ce contrat sera complété par des missions de promotion du sport. J'ai déjà des projets que je voudrais mettre en place. J'aimerais créer un système d'entraide et de communication entre les nouveaux sportifs sous contrat et les anciens qui sont en phase de reconversion. Je voudrais organiser des ateliers de judo dans les écoles pour mettre l'accent sur les valeurs éducatives."

La double championne d'Europe veut utiliser son expérience et son vécu au service du sport belge. "Je veux rendre tout ce qu'on m'a donné, c'est comme ça que le savoir fonctionne pour moi. Les blessures psychologiques sont encore taboues dans le sport et ce sont peut-être les plus invalidantes. Je veux changer et améliorer les choses pour toutes les sportives, pas uniquement les judokates. Je veux que la colère que je ressens par rapport à certains comportements et certaines injustices devienne utile. Il est temps que les sacrifices dédiés à notre sport soient valorisés et que ceux et celles qui portent haut le drapeau belge transmettent leur expérience et inspirent la jeunesse."