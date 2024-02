Charline Van Snick sur sa retraite: "Une décision difficile et déchirante"

"En septembre 2023, on m'a diagnostiqué un burnout sportif sévère qui a été provoqué par de nombreuses raisons. Cela devenait de plus en plus difficile de récupérer entre les compétitions. De plus, l'évaluation annuelle de l'Adeps approchait et je savais que je n'atteindrais pas mes objectifs. J'ai décidé d'arrêter pour protéger ma santé et mon intégrité. Cela a été une décision difficile et déchirante, mais je l'accepte pleinement."

La Liégeoise quitte donc les tatamis "avec de la colère et de l'injustice" mais se dit "fière" de son parcours. "J'ai géré la majorité de ma carrière seule, un peu comme on voit en tennis. J'ai une expérience de gestion assez rare dans le sport de haut niveau et je n'ai jamais été opérée. La façon dont j'ai géré ma carrière est assez unique. J'ai dû tout prendre en main de A à Z."