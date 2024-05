Charlotte Cotton termine 42e de la course de "montée" à Annecy

Charlotte Cotton, 43 ans, double championne du monde de course en montagne chez les plus de 40 ans, a pris la 42e place, sur 60, dans l'épreuve de 'montée' aux championnats d'Europe de trail (off-road running), vendredi à Annecy en France.

L'Allemande a été couronnée championne d'Europe en 50:08 avec 1:35 d'avance sur la Britannique Scout Adkin (51:43). Le bronze est revenu à la Roumaine Monica Madalina Florea (52:33). Cotton a bouclé sa course en 1h02:32.

Dimanche, Charlotte Cotton sera au départ de la course de montagne "Up & Down" (montée et descente) tout comme Raoul Raus chez les messieurs.