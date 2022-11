Charlotte Englebert et les Red Panthers déjà tournées vers Paris 2024

(Belga) Éliminées en quarts de finale de la Coupe du monde de hockey féminin en juillet dernier, les Red Panthers sont déjà tournées vers leur prochain objectif : se qualifier pour les Jeux Olympiques de Paris en 2024. Les joueuses belges auront déjà une première occasion de valider leur ticket lors de l'Euro au mois d'août prochain.

Après une médaille de bronze à l'Euro en 2021, les Panthers ont éliminés par les Pays-Bas en Coupe du monde, à leur plus grande déception. "Nous avons eu une discussion avec le groupe pour fermer ce chapitre et regarder vers l'avant", a déclaré Charlotte Englebert mardi à l'Agence BELGA lors du stage du COIB à Belek en Turquie. "Perdre 2-1 contre les Pays-Bas en quarts de finale d'une Coupe du monde, ce n'est pas une mauvaise performance. Nous avons transformé notre déception en motivation." Les joueuses de Raoul Ehren sont désormais tournées vers la qualification pour les JO de Paris. Les Panthers auront une première chance de se qualifier lors de l'Euro en août prochain qu'elles devront remporter pour être déjà assurées d'aller à Paris. "Cela ne nous met pas une pression supplémentaire, car nous savons que nous avons une seconde chance de nous qualifier après (via les tournois qualificatifs olympiques, ndlr). Pour nous, c'est comme si nous entrons déjà dans une année olympique." Pour se préparer au mieux, les Panthers se sont déplacées à Belek en Turquie pour le stage du COIB. "Les conditions sont parfaites et nous pouvons nous entraîner en extérieur. C'est également une bonne chose pour les plus jeunes dans le groupe de pouvoir s'inspirer des autres athlètes. Nous allons aussi avoir une présentation des sites de Paris, c'est une motivation supplémentaire." (Belga)