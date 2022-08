Chicago Sky, avec Emma Meesseman et Julie Allemand, dans le dernier carré en WNBA

(Belga) Chicago Sky, le club champion en titre de la WNBA, a assuré sa qualification pour les demi-finales des playoffs du championnat américain de basket féminin. L'équipe où évoluent les Belgian Cats Emma Meesseman et Julie Allemand a gagné le 3e match décisif du premier tour qui l'opposait au Liberty New York 72-90, mardi au Barclays Center.

Mercredi dernier, Chicago avait été battu 91-98 à domicile dans le premier match, avant d'égaliser à une manche partout, 100-62 , samedi. Battu dans un de ses deux matches en saison régulière à New York, le Sky a d'emblée pris la rencontre à son compte et a viré en tête 20-25 après le premier quart, 42-54 à la pause et 58-68 après trois périodes. Après que New York a inscrit les 7 premiers points du 4e quart (65-68), les championnes en titre ont donné un dernier coup de collier et infligé un 7-22 pour conclure. Meesseman a inscrit 12 points, ajouté un rebond, un assist et un contre en 28 minutes en tant que titulaire. Julie Allemand n'est montée au jeu que 8 minutes adressant trois passes décisives et captant deux rebonds. Elle n'a pas tenté de tir. Six joueuses de Chicago ont marqué 12 points ou plus. Candace Parker a manqué le triple-double de peu (14 pts, 13 rebs, 8 ast). Courtney Vandersloot a bouclé son match par 14 points et 10 assists. Le Sky, tête de série N.2, rencontrera en demi-finales, au meilleur des cinq matches, le gagnant de la série entre Connecticut Sun (N.3) et Dallas Wings (N.6) qui jouent leur 3e et dernier duel ce mercredi. Chicago accueillera les deux premiers matches et si nécessaire le 5e. Chicago espère devenir la première équipe à remporter deux titres WNBA consécutifs depuis les Los Angeles Sparks en 2001 et 2002. (Belga)