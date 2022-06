CHIO 5*?d'Aix-la-Chapelle - La Belgique 2e de la Coupe des Nations derrière l'Allemagne

(Belga) La Belgique a pris la 2e place de la Coupe des Nations disputée jeudi soir dans le cadre du prestigieux CHIO 5* d'Aix-la-Chapelle, le Wimbledon de l'équitation, qui a réuni pas moins de 40.000 spectateurs.

Nicola Philippaerts (Katanga), Wilm Vermeir (IQ) et les deux Olympiens avec leur monture vedette Jérôme Guéry (Quel Homme de Hus) et Grégory Wathelet (Nevados S) ont totalisé 8 points. Guéry a réussi deux sans-faute. Philippaerts a concédé 4 points dans le premier parcours, Wathelet, qui était le dernier cavalier belge en lice, 4 autres dans le second à l'avant-dernier obstacle. Les 8 et 5 points concédés par Vermeir n'ont pas été pris en compte. Les hommes de Peter Weinberg n'ont été devancés que par l'Allemagne qui a aligné Jana Wargers (Limbridge), Christian Kukuk (Mumbai), Janne Friederike Meyer-Zimmermann (Messi) et André Thieme (Chakaria) et concédé 5 points. La Grande-Bretagne, 8 points également, a dû se contenter du bronze avec Ben Mahrer (Faltic), Harry Charles (Romeo), Scott Brash (Hello Jefferson) et John Whitaker (Equine America). Cette épreuve dotée de 1 million d'euros (la Belgique en a récolté 200.000) constituait une dernière grande répétition avant les championnats du monde de Herning, au Danemark, organisés du 6 au 14 août.