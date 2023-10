Chloé Caulier a manqué de peu sa place en finale

Chloé Caulier a manqué de peu sa place pour la finale du tournoi de qualification olympique européen d'escalade samedi à Laval, en France. La Bruxelloise a terminé 9e de la demi-finale où seules les huit premières avaient le droit se disputer dimanche le billet pour le JO de Paris mis en jeu. Elle a obtenu 94.8 points. La 8e et dernière qualifiée l'Italienne Laura Rogora a obtenu 99.4 points.

Les trois grimpeurs belges ont connu un sort identique. Hannes Van Duysen a fini 11e (97.1), Nicolas Collin 14e (80.8) et Simon Lorenzi, 15e (80.5). Il fallait réussir au moins 100.9 points pour entrer en finale.

Une place chez les dames et une chez les messieurs seront attribuées dimanche en vue des Jeux. Ils réuniront l'été prochain vingt hommes et autant de femmes dans l'épreuve combinée (bloc+difficulté) et quatorze de chaque sexe dans celle de vitesse.