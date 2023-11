Chloé Herbiet: "Devenir la meilleure Belge est important pour moi"

Sacrée championne de Belgique de cross-country il y a 10 jours à Hulshout, après avoir conquis le titre national en marathon le mois précédent, Chloé Herbiet sera le fer de lance de la délégation féminine belge aux championnats d'Europe de cross-country qui se dérouleront le 10 décembre à Bruxelles. Et elle tient à confirmer ce statut. "Devenir la meilleure Belge est important pour moi", a déclaré la sage-femme famennoise lors d'une conférence de presse mercredi.

Beaucoup de Belges proclament depuis longtemps qu'un championnat d'Europe dans le parc de Laeken est un rêve pour eux, mais Herbiet n'en fait pas partie. "Je n'aime pas du tout le parcours de Bruxelles", avoue-t-elle en toute honnêteté. "J'aime les petites montées et les virages serrés, mais il n'y a rien de tout cela ici. C'est une longue montée épuisante. Cela ne change rien au fait que je trouve le parcours magnifique, sous l'Atomium, mais je n'aime pas vraiment y courir".

Pour ses premiers championnats d'Europe de cross, à 24 ans, il est difficile pour Herbiet d'avancer un objectif personnel. "Je ne vais pas me fixer un top 10 ou un top 20. Je vais commencer de manière prudente et j'espère ensuite profiter de ma condition de marathon. Ensuite, si un groupe s'échappe, je n'hésiterai pas à le rejoindre. Pour moi, il est important de devenir la meilleure Belge et de confirmer ainsi ma performance du championnat de Belgique", explique-t-elle.