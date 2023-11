Chloé Herbiet surprise par sa démonstration: "Je ne m'attendais pas à une telle avance"

Le duel attendu entre Herbiet et Lisa Rooms n'a pas eu lieu parce que la tenante du titre a craqué relativement tôt et a terminé à la troisième place. "Dans les deux premiers tours, je me suis retenue pour laisser chauffer le moteur", a précisé Herbiet "J'en ai besoin en tant que marathonienne et je dois m'adapter à rythme élevé. Dans le quatrième tour, j'ai placé une accélération et je me suis directement retrouvée seule."

"Je ne m'attendais vraiment pas à une telle avance. Je pensais que Lisa serait beaucoup plus proche. C'est très agréable, surtout si peu de temps après mon titre de championne de Belgique de marathon en octobre. Je prouve que je progresse sur toutes les distances."