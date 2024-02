Chouchi, battu en repêchages en -90 kg à Paris : "Je grandis à travers ce que je vis"

"Cette journée s'est bien passée dans l'ensemble", a-t-il confié à Belga au moment de faire le bilan. "Mes trois premiers combats ont vraiment été très bons. Mon quart de finale, en revanche, nettement moins. Et le repêchage s'est mal terminé, après avoir bien commencé. Il y a beaucoup de choses positives à retirer de ce tournoi. C'est une année importante et j'avais une belle énergie ici à Paris, où j'ai pris beaucoup de plaisir à combattre, avec le public derrière moi. Je grandis à travers ce que je vis pour le moment. Et c'est génial!"

Il s'agit du deuxième tournoi du Grand Chelem consécutif auquel Sami Chouchi termine à la septième place, ce qui lui vaudra de récolter de précieux points en vue d'une qualification pour les Jeux Olympiques. Il ira désormais se ressourcer quelques jours à Stockholm avant son prochain rendez-vous, au Grand Chelem de Bakou, dans deux semaines.