Chris Paul, président du syndicat des joueurs NBA, pour un retour de la compétition

(Belga) Chris Paul, président du syndicat des joueurs de NBA, championnat nord-américain de basket, a affirmé vendredi sur ESPN que les joueurs voulaient jouer à nouveau. "Les matches nous manquent", a déclaré le meneur du Thunder lors de l'émission The Jump.

La grande ligue est arrêtée depuis le 11 mars dernier et le premier test positif d'un joueur au Covid-19, celui du Français Rudy Gobert. L'influent meneur d'Oklahoma City a donc pris la peine de donner son avis. "Il y aura beaucoup de discussions à avoir et des décisions difficiles à prendre. Mais nous, les joueurs, voulons vraiment jouer. Je crois que c'est le cas de tout le monde. Bien sûr, nous voulons que l'environnement soit sécurisé mais le jeu nous manque", a expliqué Chris Paul. CP3, 35 ans, disputait une saison aboutie avec le Thunder, compilant 17,7 points, 6,8 assists et 4,9 rebonds par match. Dans le sillage de son meneur, OKC occupait une belle 5e place de la très compétitive Conférence Ouest au moment de l'arrêt. (Belga)