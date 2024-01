Christos Bouas 30e du slalom géant, le Français Nash Huot-Marchand médaillé d'or

Christos Bouas, qui a fêté ses 17 ans le 9 septembre dernier, a signé les 34e et 33e temps sur les premier et second runs. Il a réussi des chronos de 52.27 secondes et de 48.93 secondes pour un total de 1:41.20, à 6.83 du vainqueur. Huot-Marchand avait skié en 48.88 et en 45.49 pour s'imposer avec 93/100e d'avance sur son dauphin, en 1:34.37.

La compétition n'est pas terminée pour Bouas, qui s'alignera également sur le slalom. Celui-ci aura également lieu dans la station High1, jeudi.