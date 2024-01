Christos Bouas termine 15e du slalom, l'or pour le Britannique Zak Carrick-Smith

Un seul autre athlète belge, le shorttracker Lowie Dekens, 16 ans, était présent en Corée du Sud. Il a terminé 28e sur 500 mètres, 33e sur le kilomètre, et 15e sur 1.500 mètres.

Il s'agit de la 4e édition des JOJ d'hiver qui ont débuté en 2012 à Innbsruck en Autriche, et la première hors d'Europe. L'événement est réservé à des athlètes d'élite âgés de 15 à 18 ans et se déroule entre les villes de Pyeongchang et Gangneung, théâtres des Jeux Olympiques d'hiver de 2018. Au total, 81 épreuves ont lieu entre le 19 janvier et le 1er février.

La Belgique avait remporté deux médailles d'or aux JOJ d'hiver de 2020 à Lausanne grâce à Evy Poppe en slopestyle et Anke Steeno en hockey sur glace 3x3.