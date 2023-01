Chute de Sam Maes dans la première manche du slalom géant masculin d'Adelboden

(Belga) Sam Maes, dossard 40, n'est pas parvenu à terminer la première manche du slalom géant de ski alpin d'Adelboden, samedi en Suisse. Il a chuté assez violemment et terminé dans les filets de protection. Il avait réalisé le 6e temps au premier intermédiaire avant sa chute

L'Anversois, installé en Autriche, avait obtenu son meilleur résultat en carrière le 19 décembre dans le second géant d'Alta Badia où il avait pris la 11e place finale après avoir signé le 2e meilleur chrono du second tracé. Il avait fini 22e de la première manche. Le Suisse Marco Odermatt, qui a gagné trois des quatre premiers slaloms géants de la saison, a signé le meilleur chrono samedi devant son public sur une neige de printemps devant le Norvégien Henrik Kristoffersen, 2e à 32/100e, et un autre Suisse, Loïc Meillard à 49/100e. Le Français Alexis Pinturault, 4e, est relégué à 1.19 seconde. Le top 30 se retrouvera à 13h30 pour la seconde manche de ce 5e des 10 géants et 16e des 38 épreuves de la Coupe du monde de ski alpin. (Belga)