Cinq Belges accèdent à la deuxième phase

Jean De Wouters a terminé meilleur Belge avec un dernier tour en 65 coups, ce qui l'a classé 3e. Avec six birdies et un eagle, Kristof Ulenaers a réalisé le meilleur parcours du jour en 63 coups et a terminé à une 5e place finale. Yente Van Doren a terminé la journée en 69 coups et se classe 11e. Derrière, Matthis Besard, 68 coups vendredi et James Meyer de Beco, 74 coups, trois au-dessus du par, partagent la 18e place.

Le Français Franck Daux a remporté le tournoi à Paal, avec une carte de 263 coups, 21 sous le par, un coup de moins que l'Australien Connor McKinney. La deuxième phase de la Qualifying School se déroulera sur quatre terrains différents en Espagne, du 2 au 5 novembre.