Cinq matches de suspension pour le Français Yabusele après la bagarre à Real / Partizan

Le Français Guershon Yabusele a écopé de cinq matches de suspension après la bagarre ayant mis fin prématurément à la rencontre entre le Real Madrid et le Partizan Belgrade jeudi soir dans le match 2 des quarts de finale des playoffs en Euroligue de basket.

Les deux clubs ont reçu une amende de 50.000 euros chacun pour conduites antisportives de leurs joueurs ayant mis fin à la partie alors qu'il restait 1:40 de jeu et que le Partizan menait 80 à 95. Les Serbes ont été déclarés vainqueurs et mènent la série 2 victoires à 0.

Trois autres joueurs ont été également sanctionnés: l'Américain naturalisé serbe et passé par Anvers Kevin Punter (Partizan) pour deux matches, l'Argentin Gabriel Deck (Real Madrid) et un autre Français Mathias Lessort (Partizan) pour une rencontre.

La procédure en phase de playoffs est qualifiée d'exceptionnelle par le règlement de l'Euroligue et n'est donc pas susceptible d'appel.

Durant la journée, Yabusele avait présenté ses excuses sur les réseaux sociaux. "Je regrette profondément mon comportement lors de la rencontre d'hier soir. Le basketball a toujours été pour moi, le terrain d'expression de l'esprit sportif et du respect. Je présente mes sincères excuses au Partizan Belgrade, un club avec lequel nous avons eu des excellentes relations, à Dante Exum et sa famille, mais aussi à ses coéquipiers, mon club et tous les fans de sport".