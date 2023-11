Cinq nageuses réalisent le minima pour l'Euro sur 200m nage libre

Fleur Verdonck, Lotte Vanhauwaert, Laure Durez, Zinke Delcommune et Camille Henveaux ont réalisé le minima pour l'Euro sur 200m nage libre lors de la première journée des championnats de Belgique de natation en petit bassin samedi à Mont-Saint-Amand dans la banlieue de Gand.

Parmi les autres titres remis chez les dames, Vanhauwaert s'est imposée sur 50m nage libre (25.19), Delcommune sur 200m quatre nages (2:13.05), Fleur Vermeiren s'est imposée sur 100m brasse (1:07.76), Sarah Dumont sur 100m papillon (1:00.78), Fleur Bussels sur 200m dos (2:13.83) et Rachel Rinchon sur 800m nage libre (9:08.59).

En finale du 200m nage libre, Verdonck, aussi sacrée sur 50m dos, s'est montrée la plus rapide en 1:56.63 pour devancer Vanhauwaert (1:57.56), Durez (1:58.24) et Delcommune (1:58.62). Henveaux avait réussi le minima lors des séries en 1:59.31. Pour l'Euro en petit bassin, les minimas sont déterminés par catégorie d'âge.

Chez les messieurs, Logan Vanhuys a été sacré sur 400m quatre nages (4:21.06) et 200m papillon (1:58.77), Thomas Thijs sur 100m nage libre (49.01), Charles Grondel sur 50m brasse (27.25) et 100m quatre nages (55.70), Stan Franckx sur 100m dos (52.66), Lander Hendrickx sur 400m nage libre (3:48.31), Noah Verreth sur 50m papillon (24.27) et Raphaël Vanhecke sur 200m brasse (2:14.53).

Les championnats d'Europe sont prévus du 5 au 10 décembre à Bucarest en Roumanie.