Cinquième défaite de suite pour Toumani Camara et Portland, Boston domine Philadelphie

Toumani Camara et Portland se sont inclinés 95-109 face aux Cleveland Cavaliers mercredi en NBA. C'est la 5e défaite d'affilée des Trail Blazers, qui pointent au 13e rang de la Conference Ouest (3 victoires et 8 défaites).

Meilleur artificier de Portland, Jerami Grant a marqué 17 points, soit deux fois moins que Donovan Mitchell, meilleur marqueur du match avec 34 points. Les Cavs sont pour leur part 10e à l'Est.

S'il avait planté 9 points, son second meilleur score en NBA, mardi à Utah, Camara, qui a passé 21 minutes sur le parquet (21:41) n'a cette fois pas marqué. Le Bruxellois termine la rencontre avec 3 assists et un rebond.

Le match au sommet de la Conférence Est a vu Boston s'imposer 107-117 à Philadelphie. Les Celtics, privés de Jaylen Brown (malade) et Kristaps Porzingis (coup au genou droit), ont pu compter sur Jayson Tatum (29 points) et Derrick White (27 points). Les C"s ont réussi à contenir le pivot adverse Joel Embiid, MVP 2023, qui n'a inscrit "que" 20 points (9 rebonds), son plus faible total de la saison.

Boston, finaliste malheureux des play-offs de la conférence Est au printemps face à Miami, prend seul la tête de la Conférence Est avec 9 victoires et 2 défaites, devant les 76ers (8-3).