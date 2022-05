Circuit Mare Nostrum - Louis Croenen 7e du 200m papillon à Barcelone

(Belga) Louis Croenen s'est classé septième du 200m papillon, jeudi, lors de la deuxième journée du Trophée de Barcelone, deuxième étape du Circuit Mare Nostrum de natation, en grand bassin.

Croenen a nagé en finale en 1:57.63, à deux secondes de son record de Belgique (1.55.39). Le Hongrois Kristof Milak, champion olympique de la distance, s'est imposé en 1:53.89 devant le Suisse Noé Ponti (1:56.03) et le Brésilien Leonardo de Deus (1:56.18). Parmi les autres Belges engagés à Barcelone, Florine Gaspard a manqué de peu une place en finale du 50m brasse. En 31.23, elle a signé le 9e temps des séries, alors que le top-8 accédait à la finale, échouant à 28/100e de la Suédoise Sophie Hansson, dernière qualifiée. Roos Vanotterdijk a été éliminée sur 100m papillon avec le 11e temps des séries (59.93). Mercredi, Sébastien De Meulemeester avait fini huitième, en 1:52.50 du 200m libre, remporté par le Sud-Africain Matthew Sates. La troisième et dernière étape du Mare Nostrum se disputera à Canet-en-Roussillon, en France, samedi et dimanche.