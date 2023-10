Claire Michel au pied du podium en Corée du Sud

Seule Belge engagée en Corée, Claire Michel a réalisé une belle natation, sortant 3e de l'eau à seulement 3 secondes de la Japonaise Yuko Takahashi. Très active à vélo au sein du peloton de tête, composé de 17 triathlètes, la Belgian Hammers a néanmoins perdu quelques précieuses secondes lors de la 2e transition. Tout comme Gwen Jorgensen, la championne olympique de Rio, alors qu'à l'avant Takahashi et la Tchèque Tereza Zimovjanova prenaient les commandes en course à pied.

Michel et Jorgensen, revenue à la compétition après la naissance de ses deux fils, ont mis plus de 2 kilomètres pour revenir dans la foulée des 2 leaders. L'Américaine a accéléré en vue de l'arrivée, devançant en 58:16 la Japonaise de 4 secondes et la Tchèque de 7 secondes. Claire Michel a quant à elle couvert la distance sprint (750 m de natation, 20 km de vélo et 5 km de course à pied) en 58:40, à 24 secondes de Jorgensen.