Claire Michel aux portes du top 10 à Weihai, Arnaud Mengal 27e

Claire Michel s'est classée 11e et Arnaud Mengal 27e lors de la 5e et avant-dernière manche des World Championships Series de triathlon (WTCS), vendredi à Weihai, en Chine. L'épreuve a été remportée par l'Allemande Lisa Tertsch chez les dames et le champion olympique britannique Alex Yee chez les messieurs.