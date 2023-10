Claire Michel boucle sa saison avec une 8e place au Japon

Claire Michel a une nouvelle fois intégré le top 10 d'une manche de Coupe du monde de triathlon à l'occasion de l'avant-dernière étape, samedi à Miyazaki, au Japon. Pour sa dernière course de la saison, la Bruxelloise de 35 ans s'est classée 8e chez les dames. Lors des deux précédentes épreuves de sa campagne asiatique, elle avait terminé 2e à Chengdu, en Chine, et 4e à Tongyeong, en Corée du Sud, après déjà une 6e place début octobre à Tanger, au Maroc.

Seule Belge engagée au Japon, Michel a terminé à 1:28 de la lauréate italienne Bianca Seregni. Celle-ci, déjà victorieuse à Chengdu juste devant la Belgian Hammer, a bouclé la distance olympique (1.500 m natation, 40 km vélo et 10 km de course à pied) en 1h59:43, pour 2h01:11 à la Bruxelloise. Claire Michel est sortie de l'eau 21e, à 39 secondes des leaders, mais a échoué de justesse à intégrer à vélo le peloton de tête, composé d'une quinzaine de concurrentes. Elle a déposé sa machine à 48 secondes de la tête de course, en 18e position. Grâce au 5e chrono en course à pied sur le 10 km (34:47), elle a pu remonter 10 triathlètes pour parfaire un nouveau top 10 en Coupe du monde, le 2e niveau international après les World Series. Derrière Seregni, la championne olympique de Rio, l'Américaine Gwen Jorgensen, a pris l'argent (2h00:01), tandis que la Luxembourgeoise Jeanne Lehair a complété le podium (2h00:10).

Ce résultat devrait permettre à Michel d'intégrer lundi le top 30 du classement olympique en vue d'une éventuelle qualification pour Paris 2024, quelques places derrière Jolien Vermeylen, 23e. La dernière manche de la Coupe du monde aura lieu le 12 novembre à Vina del Mar, mais il n'y aura pas de Belge au Chili.