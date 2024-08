Clap de fin sur les JO de Paris, les yeux désormais tournés vers les Paralympiques

Loic VENANCE

Après deux semaines de victoires, de folie, de déceptions aussi parfois, les JO de Paris ont pris fin dimanche, et l'heure était au démontage et au nettoyage lundi, pour préparer l'arrivée des Jeux paralympiques qui débutent dans plus de deux semaines (28 août-8 septembre).

Les +au revoir+ ont été courts, et emplis d'émotion. Mais le +show must go on+. Les organisateurs ont eu à peine le temps de savourer cette fin des JO lors de la cérémonie de clôture dimanche au Stade de France, qu'il faut déjà tourner la page et lancer la transition vers les Paralympiques qui arrivent à la fin du mois.