Cleveland bat à nouveau Golden State, Milwaukee défait par Orlando

Caris LeVert (22 points) et Donovan Mitchell (21 points) ont été les plus prolifiques chez les Cavaliers. Stephen Curry a mis 30 points pour Golden State, qui a été handicapé par l'exclusion durant le troisième quart-temps de Draymond Green (8 points), pour une deuxième faute technique après une altercation avec Mitchell. Cleveland, neuvième à l'Est, signe un quatrième succès en neuf rencontres. Golden State, cinquième à l'Ouest, compte six victoires en dix matchs.

La soirée a également été décevante pour Milwaukee, battu 112-97 à Orlando. Les 35 points, 10 rebonds et 7 passes de Giannis Antetokounmpo n'ont pas suffi aux Bucks, toujours privés de Damian Lillard. En face, Paolo Banchero a mis 26 points et pris 12 rebonds. Les deux équipes affichent un bilan de cinq victoires pour quatre défaites dans une conférence Est où le deuxième, Boston (sept victoires, deux défaites) a dominé Toronto 117-94 grâce notamment aux 29 points de Jaylen Brown et aux 27 de Jayson Tatum.

Toujours à l'Est, Miami a signé un quatrième succès de rang en s'imposant 109-117 à Atlanta. Privé de Tyler Herro et Jimmy Butler, le Heat s'est appuyé sur Bam Adebayo (26 points, 17 rebonds). Là aussi, les deux équipes présentent le même rapport, cinq victoires et quatre défaites.