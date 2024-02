Cleveland et les Clippers confirment leur forme, Davis réussit un triple double

Cleveland, deuxième à l'Est, et les Los Angeles Clippers, troisièmes à l'Ouest, ont confirmé leur bonne forme en battant respectivement Sacramento et Atlanta, lundi dans le championnat nord-américain de basket.

Cleveland a pu compter sur Donovan Mitchell (29 points) pour engranger un sixième succès consécutif, 136-110 contre Sacramento. Avec 32 victoires et 16 défaites, les Cavaliers ne sont devancés que par Boston (38 victoires, 12 défaites) à l'Est.

Les Clippers sont venus à bout d'Atlanta au terme d'un match spectaculaire, conclu 144-149. Kawhi Leonard a mis 39 points et James Harden 30 pour les Clippers, qui portent leur total à 34 victoires et 15 défaites. Les Californiens ont remporté neuf de leur dix derniers matchs et restent sur quatre succès de rang. Ils ne comptent qu'un succès de moins que le duo de tête formé par Oklahoma City et Minnesota.