Colpaert en finale A à Lucerne, le duo Van Zandweghe-Vyvey en demies et Brys forfait

Le deux de couple poids légers de Niels Van Zandweghe et Tibo Vyvey, ainsi que les skiffeurs Tim Brys, Gaston Mercier et Marlon Colpaert ont passé avec succès les séries éliminatoires de la 2e étape de Coupe du monde d'aviron, vendredi matin, à Lucerne, en Suisse.

Colpaert, en prenant la 2e place de sa série, s'est directement qualifié pour la finale A du skiff poids légers, qui ne réunit que 10 concurrents. L'Ostendais, réserviste du deux de couple de Van Zandweghe et Vyvey en vue des Jeux Olympiques, disputera sa course aux médailles samedi (13h04).

Avec 25 skiffeurs masculins inscrits en catégorie open, Tim Brys, et son réserviste Gaston Mercier pour Paris, se sont eux qualifiés en matinée pour les quarts de finale en prenant respectivement les 2e et 3e places de leur série. Là, en fin d'après-midi, Mercier a fini 6e et dernier de sa course. Il disputera la finale D (places 19 à 24 ) samedi (14h25). Brys, qui s'est qualifié fin avril à Szeged pour Paris-2024, a lui déclaré forfait pour son quart, se sentant trop incommodé en raison d'un refroidissement.