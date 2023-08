Colsaerts 46e et Dumont de Chassart 106e en ouverture de l'European Masters

Adrien Dumont de Chassart, pour son deuxième tournoi de cette catégorie, a bouclé son premier parcours en 71 coups, un au-dessus du par, pour se situer à la 106e place.

Le Bruxellois, 40 ans, a rentré une carte avec quatre birdies pour deux bogeys, deux sous le par, à cinq coups des six leaders: les Anglais Matthew Fitzpatrick et Eddie Pepperell, le Malaisien Gavin Green, le Danois John Axelsen, l'Espagnol Nacho Elvira et le Japonais Masahiro Kawamura.