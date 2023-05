Colsaerts doit espérer un bon second tour à l'Open d'Italie

Avec un premier tour en 75 coups, Nicolas Colsaerts n'a pas fait mieux qu'une 119e place ex aequo jeudi à l'Open d'Italie de golf (DP World Tour / 3 000 000 d'euros), qui a débuté sur le parcours de golf Marco Simone de Guidonia Montecelio, près de Rome en Italie.

Le triple vainqueur sur l'European Tour a connu une série de hauts et de bas. Colsaerts a signé cinq bogeys et deux doubles bogeys tout en s'offrant cependant cinq birdies, dont deux de suite. Avec son tour de quatre au-dessus du par, le Bruxellois compte douze coups de plus que le Français Matthieu Pavon, seul en tête avec deux coups de moins que l'Allemand Maximilian Kieffer.

Le parcours de golf Marco Simone, par 71, est le parcours sur lequel se joue la Ryder Cup en septembre. Nicolas Colsaerts fait partie des vice-capitaines qui doivent tenter de garder la Coupe sur le sol européen.