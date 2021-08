Colsaerts et Detry hors du top 15 de golf en Suisse, la victoire pour le Danois Hojgaard

(Belga) Nicolas Colsaerts et Thomas Detry ont respectivement terminé aux 18e et 27e places finales à l'issue du 4e et dernier tour de l'European Masters de golf, le tournoi de l'European Tour doté de 2 millions d'euros.

Dimanche sur le parcours de golf de Crans-sur-Sierre, à Crans Montana, en Suisse, Colsaerts a rendu une carte de 69, un sous le par, après cinq birdies et quatre bogeys. Le Bruxellois de 38 ans a perdu trois places au classement et termine ce rendez-vous au 18e rang. Deuxième samedi matin après deux cartes initiales de 65, Thomas Detry a joué en 71 dimanche, soit un au-dessus du par, après quatre birdies pour trois bogeys et un double bogey. Ce résultat le fait glisser de la 15e à la 27e place. La victoire est revenue au Danois Rasmus Hojgaard, qui a réussi l'exploit de rallier le club house en 63 coups, soit 7 sous le par, grâce à cinq birdies et un eagle. Avec un total de treize coups sous le par, il devance d'une longueur l'Autrichien Bernd Wiesberger (-12) et le Suédois Henrik Stenson (-11). C'est déjà le 3e succès en carrière pour le golfeur de 20 ans après ceux acquis en 2020, au UK Championship et à l'Open de l'Île Maurice. Thomas Pieters n'avait pas franchi le cut vendredi à l'issue des deux premiers tours. (Belga)