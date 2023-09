Colsaerts voit l'Europe gagner: "Des jeunes qui pètent des flammes et des barons en forme"

"Les Américains ont opéré un switch de générations et mis en place un système qui, de l'extérieur, paraît plus solidaire qu'à l'époque", a poursuivi Nicolas Colsaerts. "Maintenant, ce n'est pas aussi friendly que cela en a l'air. Alors que chez nous, d'année en année, d'équipe en équipe, on a gardé cette forte camaraderie. Je pense que nous avons mis tous les atouts de notre côté. Maintenant, il faut toujours un peu subir la performance des joueurs sur le parcours, mais on a une bonne chance de taper les Américains (sic)".