Comme on se retrouve: Shane McLeod est le nouvel entraîneur des Red Lions

Il succède au Néerlandais Michel van den Heuvel qui lui avait déjà succédé après les Jeux Olympiques de Tokyo en 2021. McLeod, 56 ans, avait déjà dirigé l'équipe nationale entre 2015 et 2021 décrochant un titre olympique en 2021, un titre mondial en 2019 et un titre européen en 2018. Les Red Lions ont également remporté sous sa coupe la médaille d'argent aux Jeux Olympiques de Rio en 2016 et à l'Euro en 2017.

Le Néo-Zélandais prend la place de son ancien assistant Michel van den Heuvel qui va désormais entraîner le club de Bloemendaal aux Pays-Bas. Le Sud-Africain Craig Sieben intègre le staff en tant qu'assistant.