Commotions dans le rugby: les joueurs ont "toujours le choix", estime Collazo

Les joueurs de rugby victimes de commotions cérébrales ont "toujours le choix de dire oui ou non" au prochain match, a estimé jeudi le manager de Toulon Patrice Collazo, ancien pilier.

Cette semaine, le cabinet d'avocats anglais Rylands a annoncé une action en justice d'ex-rugbymen contre les instances de la discipline, pour établir leur responsabilité dans la démence précoce qui les a frappés. Parmi eux se trouve l'Anglais Steve Thompson, champion du monde en 2003 avec le XV de la Rose, et qui dit n'avoir "aucun souvenir" d'avoir remporté la compétition suprême.

"J'ai vu qu'il y avait de grands joueurs", a commenté Collazo, interrogé sur le sujet avant la réception de Sale samedi en Coupe d'Europe. "Mais j'ai toujours du mal avec l'après coup. Après tant d'années, je peux comprendre que des joueurs soient marqués. Mais on a toujours le choix de dire oui ou non. On peut prendre ses responsabilités et prévenir le staff médical. Même si l'envie de jouer tous les week-ends est là, on peut dire qu'on ne se sent pas."

Pour l'ancien joueur de première ligne, ce risque est inhérent à la discipline. "On fait un sport de contacts, de combat. C'est comme un boxeur. Du moment où il y a des chocs, il y a possibilité d'avoir des séquelles même s'il n’y a pas les symptômes quand on joue."

Le manager craint que certains ex-joueurs s'engouffrent dans ce type de plaintes sans être réellement atteints. "J'ai toujours peur que les gens se servent de cela pour accrocher le wagon. Il y a les vraies personnes qui sont touchées et certains vont s'inventer d'être touché."

En France, le Canadien Jamie Cudmore a attaqué au pénal son ex-club de Clermont début 2019 pour "mise en danger de la vie d'autrui", après avoir subi trois commotions en deux semaines et avoir été laissé sur le terrain.