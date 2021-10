Connor McGregor se balade à Rome et se retrouve encerclé par des centaines de fans (vidéo)

Pas facile la vie de star. Connor McGregor en sait quelque chose. Alors que la superstar du MMA se baladait avec sa compagne à Rome, des passants l'ont vite reconnu. Très vite, une foule de plusieurs centaines de personnes s'est formée et a commencé a suivre le couple.

Heureusement pour les tourtereaux, quatre garde du corps veillaient tant bien que mal de tenir à distance les admirateurs.

Un bain de foule qui aura visiblement fait beaucoup de bien au lutteur qui a partagé une vidéo et des photos de ce moment sur son compte Instagram.

"C'est formidable de voir l'Italie, et surtout Rome, sur ses pieds forts et vibrants et énergiques", a-t-il écrit comme légende.

Selon nos confrères du média allemand Bild, McGregor va profiter de son passage dans la Ville Éternelle pour aller au Vatican faire baptiser son dernier enfant, Rian.