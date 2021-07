Conor McGregor gravement blessé donne de ses nouvelles et tacle son adversaire Dustin Poirier: "Tu n’y es pour rien" (vidéo)

L'Irlandais Conor McGregor a été gravement blessé à un tibia samedi lors de son troisième combat de MMA contre l'Américain Dustin Poirier, qui a remporté le duel dès le premier round devant une salle à guichets fermés à Las Vegas.



Les médecins ont prononcé un KO technique de l'Irlandais, évacué sur civière après s'être écroulé sur le ring. Les promoteurs ont ensuite annoncé que l'Irlandais était blessé au tibia gauche et serait opéré dimanche. A la fin du premier round, la star irlandaise du MMA s'est effondrée après un mauvais appui avant de recevoir une volée de coups de poings au visage par son adversaire.

Ce lundi, l'Irlandais a donné de ses nouvelles. "Je sors juste du bloc opératoire, tout s’est passé comme prévu, tout s’est très bien passé, et je me sens en pleine forme, a-t-il expliqué dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux. "Je vais maintenant devoir passer six semaines avec des béquilles, et puis on pourra commencer à se reconstruire."

Déçu, le "Notorious" a aussi tenu à remercier ses supporters. "Je veux remercier tous les fans du monde entier pour les messages de soutien. J’espère que vous avez apprécié le spectacle. Je veux aussi remercier tous les fans présents dans les tribunes de l'arena, l’ambiance était vraiment électrique. Ce fut un sacré premier round, ça aurait été bien de pouvoir commencer le deuxième et voir ce qu’il se serait passé. Mais c’est comme ça, c’est aussi la nature de ce business, et il y a eu cette fracture nette du tibia."

Il a ensuite adressé un tacle à son adversaire. "Dustin, tu peux célébrer cette victoire illégitime autant que tu le veux, mais tu n’y es pour rien là-dedans. Le deuxième round aurait montré la vérité à tout le monde."

Et de conclure: "On va de l’avant, et on reviendra plus fort que jamais."