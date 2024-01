"On a continué à jouer notre jeu", se félicite Dohmen après le succès 7-0 sur le Japon

"On a senti dès le départ que ça allait être difficile face à un bloc hyper serré et fermé", a réagi Nelson Onana au micro de RTL. "On est remonté serein après le repos et c'est en gardant la balle qu'on a retourné la situation. Un bon exemple que l'on a montré à tous, même si tout n'était pas parfait", selon l'attaquant du Braxgata.

Pour Tanguy Cosyns, auteur du deuxième but libérateur, la Belgique "ne pouvait rêver mieux pour un début dans ce type de tournoi qu'il est parfois difficile de gérer, comme on l'a vu avec les Red Panthers samedi." L'attaquant du Racing, non invité au dernier Euro de Mönchengladbach, explique qu'il est "toujours spécial d'aller chercher son ticket pour les JO. C'est un entremêlement d'émotions et c'est donc important de gagner d'entrée. Le score est un peu flatteur. Demain il faudra remettre le couvert face à l'Irlande, qui est la grosse équipe de notre poule."