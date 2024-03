Cornelia Hütter remporte la descente de Saalbach et souffle le petit globe à Gut-Behrami

Hütter s'est imposée en 1:45.08. La Slovène Ilka Stuhec a pris la 2e place à 17/100e et l'Italienne Nicol Delago la 3e à 49/100e.

Gut-Behrami déjà assurée de la Coupe du monde générale et des petits globes de géant et de Super-G, abordait cette ultime course de la saison avec une belle avance dans la course au globe de descente. Elle possédait 68 points d'avance sur l'Autrichienne Stéphanie Venier et 72 sur Hütter. La Tessinoise a loupé sa course et n'a terminé que 17e, à 1.89 seconde de Hütter, et n'a pas marqué de point.